W stanie Katsina na północy Nigerii ponad 87 tys. dzieci otrzymało ambulatoryjne leczenie ostrego niedożywienia od stycznia do sierpnia 2026 roku. Pomoc świadczono w czterech ośrodkach żywienia terapeutycznego prowadzonych przez międzynarodową organizację humanitarną Lekarze bez Granic (MSF), informuje Premium Times.

W tym samym okresie niemal 15,5 tys. dzieci hospitalizowano z powodu ciężkiego lub powikłanego niedożywienia. W pierwszych ośmiu miesiącach 2025 roku MSF zapewniła opiekę ambulatoryjną ponad 95 tys. dzieci, a około 16,5 tys. pacjentów wymagało hospitalizacji.

Niedożywienie pozostaje powszechne

Koordynator medyczny MSF w Nigerii Raphael Kananga oświadczył, że obecny wskaźnik jest niższy niż w ubiegłym roku, jednak nadal jest niezwykle wysoki i przewyższa poziom sprzed dwóch lat. Przytoczone statystyki dotyczą wyłącznie dzieci leczonych w placówkach MSF, a nie łącznej liczby dzieci z niedożywieniem w stanie.

Organizacja wymieniła ubóstwo, inflację, brak bezpieczeństwa, przymusowe przesiedlenia, wybuchy chorób i ekstremalne warunki pogodowe jako czynniki kryzysu. Według MSF okoliczności te zakłóciły działalność rolniczą i ograniczyły dostęp wrażliwych społeczności do żywności.

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MSF poinformowała również o znacznej liczbie dzieci z kwashiorkorem — ciężką formą niedożywienia, której mogą towarzyszyć obrzęki i zmiany skórne. Dla takich pacjentów otwarto specjalistyczny oddział w stacjonarnym ośrodku żywienia terapeutycznego w Katsinie.

Pomoc jest rozszerzana, ale brakuje finansowania

MSF częściowo powiązała spadek liczby pacjentów z poprawą sytuacji bezpieczeństwa i zbiorów w niektórych częściach stanu w 2025 roku. Według organizacji część rodzin, które z powodu braku bezpieczeństwa opuściły obszary Jibia i Batsari, mogła wrócić do domów i wznowić uprawę ziemi.

Stan Katsina otworzył również dodatkowe ambulatoryjne i stacjonarne ośrodki leczenia. MSF pomagała rozszerzać ich działalność, szkoląc personel medyczny i wzmacniając usługi. Według organizacji sieć ośrodków ambulatoryjnych w stanie wzrosła z kilku w 2021 roku do około 400 w 2026 roku.

Władze stanu przeznaczyły 1 mld nairów na walkę z niedożywieniem, w tym na zakup gotowej żywności terapeutycznej. UNICEF, według przedstawiciela MSF Jean-Clémenta Ichimwé, zobowiązał się pozyskać podobną kwotę za pośrednictwem Funduszu Żywienia Dzieci. Jednocześnie organizacja ostrzegła, że niedobory środków i żywności terapeutycznej nadal zagrażają programom leczenia.

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