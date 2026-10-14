据Premium Times报道，2026年1月至8月，尼日利亚北部卡齐纳州超过8.7万名儿童接受了急性营养不良门诊治疗。援助在由国际人道主义组织无国界医生（MSF）运营的四个治疗性营养中心提供。

同期，近1.55万名儿童因严重或复杂性营养不良住院。2025年前八个月，MSF为超过9.5万名儿童提供了门诊护理，约1.65万名患者需要住院治疗。

营养不良仍然普遍存在

MSF驻尼日利亚医疗协调员拉斐尔·卡南加表示，目前的数字低于去年，但仍然极高，并超过两年前的水平。上述统计数据仅涉及在MSF机构接受治疗的儿童，而非该州营养不良儿童的总数。

该组织将贫困、通货膨胀、不安全局势、被迫流离失所、疾病暴发和极端天气条件列为危机成因。MSF评估认为，这些情况扰乱了农业活动，并限制了脆弱社区获得食物的机会。

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MSF还报告称，患有夸希奥科病的儿童数量显著。夸希奥科病是一种严重的营养不良形式，可能伴有水肿和皮肤损伤。卡齐纳的住院治疗性营养中心为这类患者开设了专门病区。

援助正在扩大，但资金不足

MSF将患者数量减少部分归因于2025年该州一些地区安全形势和收成的改善。该组织表示，部分因不安全局势离开吉比亚和巴察里地区的家庭得以返回家园并恢复耕作。

卡齐纳州还开设了更多门诊和住院治疗中心。MSF通过培训医务人员和加强服务，帮助扩大这些中心的工作。该组织表示，该州门诊中心网络已从2021年的几家增至2026年的约400家。

州政府拨出10亿奈拉用于应对营养不良，其中包括采购即食治疗性食品。MSF代表让-克莱芒·伊希姆韦表示，联合国儿童基金会承诺通过儿童营养基金筹集同等金额。与此同时，该组织警告称，资金和治疗性食品短缺仍在威胁治疗项目。

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