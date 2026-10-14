Model nie wykazał punktu bez powrotu dla załamania AMOC — TimesLIVE

Badanie Duńskiego Instytutu Meteorologicznego wykazało, że Atlantycka Południkowa Cyrkulacja Wymienna (AMOC), osłabiona przez globalne ocieplenie, może stopniowo się odbudować, jeśli globalna temperatura zacznie spadać. Jak informuje TimesLIVE, praca została opublikowana w czasopiśmie Science Advances.

Co pokazał model

AMOC transportuje ciepłą wodę z tropików na północ, w kierunku Arktyki, a ten przepływ pomaga utrzymać łagodniejsze zimy w Europie. W modelu autorzy nie wykryli nieodwracalnego punktu, po którym cyrkulacja nieuchronnie uległaby załamaniu. Według ich obliczeń przy globalnym ociepleniu o około 7°C jej intensywność może zmniejszyć się z około 17 mln do 6 mln metrów sześciennych wody na sekundę.

Główny autor badania, Chunchen Guo, zaznaczył, że w modelu cyrkulacja słabnie stopniowo i zaczyna się odbudowywać natychmiast po odwróceniu globalnego ocieplenia. Jednocześnie pełna odbudowa może trwać kilka stuleci, a skutki osłabienia prądów będą utrzymywać się przez ten czas.

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Ryzyko osłabienia prądów

Zakłócenie AMOC nadal może destabilizować reżimy opadów na świecie i przyspieszać wzrost poziomu morza w pobliżu wybrzeży. Dodatkowym czynnikiem osłabiającym cyrkulację jest napływ zimnej słodkiej wody do oceanu z topniejącej pokrywy lodowej Grenlandii.

Naukowcy zaznaczyli również, że po stopnieniu pokrywy lodowej Grenlandii nie można byłoby jej odtworzyć nawet w razie odwrócenia ocieplenia. Według ich oceny topnienie pokrywy po ociepleniu o 1,5°C spowoduje długoterminowy wzrost poziomu morza o około 20 cm.

Scenariusz ocieplenia o 7°C wykorzystano do analizy naukowej i znacznie przekracza on obecne prognozy. Autorzy ostrzegli, że tempo ochładzania niezbędne do odbudowy AMOC przekracza to, co obecnie uważa się za realne przy istniejących technologiach. Badanie opiera się na jednym modelu i wymaga weryfikacji przez inne modele.

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