Модель не выявила точки невозврата для коллапса AMOC — TimesLIVE

Исследование Датского метеорологического института показало, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), ослабленная глобальным потеплением, может постепенно восстановиться, если глобальная температура начнет снижаться. Как сообщает TimesLIVE, работа была опубликована в журнале Science Advances.

Что показала модель

AMOC переносит теплую воду из тропиков на север, в направлении Арктики, и этот поток помогает сохранять более мягкие зимы в Европе. В модели авторы не выявили необратимой точки, после которой циркуляция неизбежно потерпела бы коллапс. По их расчетам, при глобальном потеплении примерно на 7°C ее интенсивность может снизиться с около 17 млн до 6 млн кубометров воды в секунду.

Ведущий автор исследования Чунчен Го отметил, что в модели циркуляция ослабевает постепенно и начинает восстанавливаться сразу после разворота глобального потепления. В то же время полное восстановление может занять несколько столетий, а последствия ослабления течений будут сохраняться в течение этого времени.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риски ослабления течений

Нарушение AMOC все же способно дестабилизировать режимы осадков в мире и ускорить повышение уровня моря у побережий. Дополнительным фактором ослабления циркуляции является поступление холодной пресной воды в океан от таяния ледникового щита Гренландии.

Исследователи также отметили, что после таяния ледниковый щит Гренландии нельзя было бы восстановить даже в случае разворота потепления. По их оценке, таяние щита после потепления на 1,5°C вызовет долгосрочное повышение уровня моря примерно на 20 см.

Сценарий потепления на 7°C использовали для научного анализа, и он значительно превышает текущие прогнозы. Авторы предупредили, что темпы охлаждения, необходимые для восстановления AMOC, превышают то, что сейчас считается реалистичным при существующих технологиях. Исследование основано на одной модели и нуждается в проверке другими моделями.

Читай нас в