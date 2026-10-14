模型未发现AMOC崩溃的不可逆转临界点——TimesLIVE

丹麦气象研究所的一项研究显示，受全球变暖削弱的大西洋经向翻转环流（AMOC）如果全球气温开始下降，可能会逐步恢复。据TimesLIVE报道，该研究发表在《Science Advances》期刊上。

模型显示了什么

AMOC将热带暖水向北输送至北极方向，这一水流有助于维持欧洲较为温和的冬季。作者在模型中没有发现一个不可逆转的临界点，即越过该点后环流将不可避免地崩溃。根据他们的计算，在全球变暖约7°C的情况下，其强度可能从每秒约1700万立方米水降至600万立方米。

该研究的主要作者Chunchen Guo指出，在模型中，环流逐步减弱，并在全球变暖发生逆转后立即开始恢复。同时，完全恢复可能需要数个世纪，而洋流减弱的影响将在这一期间持续存在。

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洋流减弱的风险

AMOC受到扰动仍可能破坏全球降水模式的稳定，并加速沿海地区的海平面上升。导致环流减弱的另一个因素，是格陵兰冰盖融化产生的寒冷淡水流入海洋。

研究人员还指出，格陵兰冰盖一旦融化，即使变暖逆转也无法恢复。据他们估计，在升温1.5°C后冰盖融化将导致海平面长期上升约20厘米。

升温7°C的情景用于科学分析，且远高于当前预测。作者警告说，恢复AMOC所需的降温速度超过了在现有技术条件下目前被认为现实可行的水平。该研究基于一个模型，需要由其他模型进行验证。

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