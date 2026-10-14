Модель не виявила точки неповернення для колапсу AMOC — TimesLIVE

Дослідження Данського метеорологічного інституту показало, що ослаблена глобальним потеплінням Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (AMOC) може поступово відновитися, якщо глобальна температура почне знижуватися. Як повідомляє TimesLIVE, роботу опублікували в журналі Science Advances.

Що показала модель

AMOC переносить теплу воду з тропіків на північ, у напрямку Арктики, а цей потік допомагає зберігати м’якші зими в Європі. У моделі автори не виявили незворотної точки, після якої циркуляція неминуче зазнала б колапсу. За їхніми розрахунками, за глобального потепління приблизно на 7°C її інтенсивність може зменшитися з близько 17 млн до 6 млн кубометрів води за секунду.

Провідний автор дослідження Чунчен Го зазначив, що в моделі циркуляція слабшає поступово й починає відновлюватися одразу після розвороту глобального потепління. Водночас повне відновлення може тривати кілька століть, а наслідки ослаблення течій зберігатимуться протягом цього часу.

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Ризики ослаблення течій

Порушення AMOC все одно здатне дестабілізувати режими опадів у світі та прискорити підвищення рівня моря біля узбереж. Додатковим чинником ослаблення циркуляції є надходження холодної прісної води від танення льодовикового щита Гренландії в океан.

Дослідники також зазначили, що після танення льодовиковий щит Гренландії не можна було б відновити навіть у разі розвороту потепління. За їхньою оцінкою, танення щита після потепління на 1,5°C спричинить довгострокове підвищення рівня моря приблизно на 20 см.

Сценарій потепління на 7°C використали для наукового аналізу, і він значно перевищує поточні прогнози. Автори застерегли, що темпи охолодження, необхідні для відновлення AMOC, перевищують те, що нині вважають реалістичним за наявних технологій. Дослідження базується на одній моделі й потребує перевірки іншими моделями.

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