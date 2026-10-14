阿曼外长赞赏巴基斯坦为缓和局势所作努力——《黎明报》

在伊斯兰堡，阿曼外交部长赛义德·巴德尔·布赛义迪会见了巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫，并赞赏该国为缓和紧张局势及和平解决地区挑战所作的外交努力。据《黎明报》报道，消息援引巴基斯坦总理办公室。

此次会晤在布赛义迪对巴基斯坦进行两天访问的第二天举行。会谈期间，谢里夫称阿曼是兄弟国家、重要的海上邻国和地区内宝贵的伙伴。他还表示，两国在地区和全球问题上观点一致，并指出马斯喀特支持通过对话和外交解决争端的立场。

合作文件

谢里夫出席了巴基斯坦和阿曼联合部长级委员会第八次会议议定书的签署仪式。双方还就媒体、新闻和信息交流、历史文献记录和档案管理、通信与信息技术领域的合作，以及促进外交和官方代表之间的联系，签署了协议和备忘录。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

布赛义迪表示，委员会会议为在不同领域开展更广泛的双边合作铺平了道路。部长们还强调，有必要发展贸易和投资、海事与物流合作，以及能源、农业、教育、信息技术、媒体和气候问题领域的合作。

地区紧张局势

在与布赛义迪举行的联合新闻发布会上，巴基斯坦副总理兼外交部长伊沙克·达尔称胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击完全不可接受。他表示，巴基斯坦表达了对沙特阿拉伯的声援，并谴责针对平民和民用基础设施的袭击。

部长们讨论了波斯湾局势、美国与伊朗之间的战争、霍尔木兹海峡、曼德海峡和加沙的情况。布赛义迪强调，阿曼致力于确保霍尔木兹海峡航行畅通无阻，该海峡对地区和世界经济至关重要。双方表示，对话和外交是解决地区冲突的途径。

关注我们在