Глава МИД Омана отметил усилия Пакистана по деэскалации — Dawn

В Исламабаде министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди встретился с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и отметил дипломатические усилия страны, направленные на деэскалацию напряженности и мирное урегулирование региональных вызовов. Об этом сообщает Dawn со ссылкой на канцелярию пакистанского премьера.

Встреча состоялась во второй день двухдневного визита аль-Бусаиди в Пакистан. Во время переговоров Шариф назвал Оман братским государством, важным морским соседом и ценным партнером в регионе. Он также заявил об общности взглядов двух стран на региональные и глобальные вопросы и отметил позицию Маската в поддержку диалога и дипломатии при урегулировании споров.

Документы о сотрудничестве

Шариф присутствовал при подписании протокола восьмой сессии Совместной министерской комиссии Пакистана и Омана. Стороны также заключили соглашения и меморандумы о сотрудничестве в сфере медиа, обмена новостями и информацией, исторической документации и управления архивами, коммуникаций и информационных технологий, а также о содействии контактам дипломатических и официальных представителей.

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Аль-Бусаиди заявил, что заседание комиссии открывает путь к более широкому двустороннему взаимодействию в различных сферах. Министры также подчеркнули необходимость развивать торговлю и инвестиции, морское и логистическое взаимодействие, сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, образовании, ИТ, медиа и вопросах климата.

Региональная напряженность

На совместной пресс-конференции с аль-Бусаиди вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар назвал атаки хуситов на Саудовскую Аравию совершенно неприемлемыми. По его словам, Пакистан выразил солидарность с Саудовской Аравией и осудил атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру.

Министры обсудили ситуацию в Персидском заливе, войну между США и Ираном, обстановку в Ормузском проливе, проливе Баб-эль-Мандеб и Газе. Аль-Бусаиди подчеркнул приверженность Омана беспрепятственному судоходству через Ормузский пролив, важный для региональной и мировой экономики. Обе стороны заявили, что диалог и дипломатия являются путем к урегулированию региональных конфликтов.

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