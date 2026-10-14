Szef MSZ Omanu docenił wysiłki Pakistanu na rzecz deeskalacji — Dawn

W Islamabadzie minister spraw zagranicznych Omanu Sayyid Badr al-Busaidi spotkał się z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem i docenił dyplomatyczne wysiłki kraju, mające na celu deeskalację napięć oraz pokojowe rozwiązywanie wyzwań regionalnych. Poinformował o tym Dawn, powołując się na kancelarię pakistańskiego premiera.

Spotkanie odbyło się drugiego dnia dwudniowej wizyty al-Busaidiego w Pakistanie. Podczas rozmów Sharif nazwał Oman bratnim państwem, ważnym morskim sąsiadem i cennym partnerem w regionie. Oświadczył również, że oba kraje mają wspólne poglądy na kwestie regionalne i globalne, oraz podkreślił stanowisko Maskatu opowiadające się za dialogiem i dyplomacją w rozwiązywaniu sporów.

Dokumenty dotyczące współpracy

Sharif był obecny przy podpisaniu protokołu ósmej sesji Wspólnej Komisji Ministerialnej Pakistanu i Omanu. Strony zawarły także umowy i memoranda o współpracy w dziedzinie mediów, wymiany wiadomości i informacji, dokumentacji historycznej i zarządzania archiwami, komunikacji i technologii informacyjnych, a także o ułatwianiu kontaktów między przedstawicielami dyplomatycznymi i urzędowymi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Al-Busaidi oświadczył, że posiedzenie komisji otwiera drogę do szerszej współpracy dwustronnej w różnych dziedzinach. Ministrowie podkreślili również potrzebę rozwijania handlu i inwestycji, współpracy morskiej i logistycznej, współpracy w energetyce, rolnictwie, edukacji, IT, mediach oraz kwestiach klimatycznych.

Napięcia regionalne

Na wspólnej konferencji prasowej z al-Busaidim wicepremier i minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar nazwał ataki Huti na Arabię Saudyjską całkowicie niedopuszczalnymi. Jak powiedział, Pakistan wyraził solidarność z Arabią Saudyjską i potępił ataki na ludność cywilną oraz infrastrukturę cywilną.

Ministrowie omówili sytuację w Zatoce Perskiej, wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, sytuację w Cieśninie Ormuz, cieśninie Bab al-Mandab oraz w Gazie. Al-Busaidi podkreślił zaangażowanie Omanu na rzecz swobodnej żeglugi przez Cieśninę Ormuz, ważną dla gospodarki regionalnej i światowej. Obie strony oświadczyły, że dialog i dyplomacja są drogą do rozwiązania konfliktów regionalnych.

Czytaj nas na