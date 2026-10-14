Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs (JCFA) опубликовал анализ, автор которого Элла Розенберг утверждает, что разграничение политического и военного крыльев «Хезболлы» в Европейском союзе может позволять группировке отмывать деньги, в том числе предположительно полученные от торговли людьми. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Розенберг, старший научный сотрудник JCFA и участница форума Dvorah, заявила, что ЕС не внес политическое крыло «Хезболлы» в перечень террористических организаций. По ее оценке, это позволяет поддерживаемой Ираном группировке свободнее вести деятельность по сбору средств. Она также считает, что доходы от торговли людьми в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке могли отмываться через компании-прикрытия, благотворительные организации и торговые сети в Европе.

Утверждения о криминальных сетях

В материале говорится, что исполнение принятого в Ливане в 2011 году закона о криминализации торговли людьми, по мнению Розенберг, якобы ослабляют коррупция и влияние «Хезболлы». Автор сослалась на сообщения от 2016 года о предполагаемом сотрудничестве должностных лиц, связанных с группировкой, с сетями сексуальной эксплуатации.

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Розенберг также утверждает, что связанные с «Хезболлой» логистические центры в Аргентине, Бразилии и Парагвае якобы взаимодействовали с торговцами людьми и членами картелей. Согласно изложенной ею версии, людей, попавших в долговую зависимость из-за высоких сборов за перевозку, могли принуждать к труду или незаконной деятельности. Среди упомянутых в материале преступных группировок — картель Los Zetas.

Вопросы о происхождении денег

Автор анализа также написала о якобы причастности «Хезболлы» к торговле «кровавыми алмазами» и наркотиками в Западной и Центральной Африке. По ее предположению, группировка может использовать перевозку наличных денег, операции с недвижимостью и автомобилями для перевода средств в Бейрут в обход санкций.

Происхождение денег «Хезболлы» обсуждается после сообщений о возможном поступлении 200 млн долларов из Ирана для поддержки людей, перемещенных из-за войны с Израилем. Государственный департамент США назвал первоначальное сообщение выдумкой. В то же время через несколько дней «Хезболла» объявила о финансовой помощи до 14 тыс. долларов для перемещенных семей. Ливанский депутат Фуад Махзуми заявил, что у него есть серьезные вопросы относительно источников этих средств, их ввоза и распределения вне официальной финансовой системы.

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