JCFA в аналізі пов’язав Хезболлу з торгівлею людьми та відмиванням коштів — Jerusalem Post

Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs (JCFA) опублікував аналіз, авторка якого Елла Розенберг стверджує, що розмежування політичного та військового крил Хезболли в Європейському Союзі може давати угрупованню змогу відмивати кошти, зокрема ймовірно отримані від торгівлі людьми. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Розенберг, старша наукова співробітниця JCFA та учасниця форуму Dvorah, заявила, що ЄС не вніс політичне крило Хезболли до переліку терористичних організацій. За її оцінкою, це дозволяє підтримуваному Іраном угрупованню вільніше вести діяльність зі збору коштів. Вона також вважає, що доходи від торгівлі людьми в Латинській Америці, Африці та на Близькому Сході могли відмивати через компанії-прикриття, благодійні організації та торговельні мережі в Європі.

Твердження про кримінальні мережі

У матеріалі йдеться, що виконання ухваленого в Лівані 2011 року закону про криміналізацію торгівлі людьми, на думку Розенберг, нібито послаблюють корупція та вплив Хезболли. Авторка послалася на повідомлення від 2016 року про ймовірну співпрацю посадовців, пов’язаних з угрупованням, із мережами сексуальної експлуатації.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розенберг також стверджує, що пов’язані з Хезболлою логістичні центри в Аргентині, Бразилії та Парагваї нібито взаємодіяли з торговцями людьми та членами картелів. За викладеною нею версією, людей, які потрапили в боргову залежність через високі збори за перевезення, могли примушувати до праці або незаконної діяльності. Серед згаданих у матеріалі кримінальних угруповань — картель Los Zetas.

Питання щодо походження грошей

Авторка аналізу також написала про нібито причетність Хезболли до торгівлі «кривавими алмазами» та наркотиками у Західній і Центральній Африці. За її припущенням, угруповання може використовувати перевезення готівки, операції з нерухомістю та автомобілями для переказу коштів до Бейрута в обхід санкцій.

Походження грошей Хезболли обговорюють після повідомлень про можливе надходження 200 млн доларів з Ірану для підтримки людей, переміщених через війну з Ізраїлем. Державний департамент США назвав початкове повідомлення вигадкою. Водночас через кілька днів Хезболла оголосила про фінансову допомогу до 14 тис. доларів для переміщених сімей. Ліванський депутат Фуад Махзумі заявив, що має серйозні запитання щодо джерел цих коштів, їх ввезення та розподілу поза офіційною фінансовою системою.

Читай нас у