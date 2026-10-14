耶路撒冷安全与外交事务中心（JCFA）发布了一份分析报告，其作者埃拉·罗森伯格称，欧盟对真主党政治翼与军事翼的区分，可能使该组织得以洗钱，其中包括可能从人口贩运中获得的资金。《耶路撒冷邮报》报道称。

罗森伯格是JCFA高级研究员，也是Dvorah论坛成员。她表示，欧盟尚未将真主党政治翼列入恐怖组织名单。她评估称，这使这个受伊朗支持的组织能够更自由地开展筹款活动。她还认为，来自拉丁美洲、非洲和中东人口贩运的收益，可能通过欧洲的空壳公司、慈善组织和贸易网络被洗白。

关于犯罪网络的指控

文章称，罗森伯格认为，黎巴嫩2011年通过的将人口贩运定为犯罪的法律在执行中，据称受到腐败和真主党影响的削弱。作者援引了2016年的报道，称与该组织有关联的官员涉嫌与性剥削网络合作。

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罗森伯格还称，与真主党有关联的阿根廷、巴西和巴拉圭物流中心据称与人口贩子及贩毒集团成员有往来。按照她所述的说法，因高额运输费用而陷入债务依赖的人，可能被迫从事劳动或非法活动。文章提到的犯罪组织包括Los Zetas贩毒集团。

关于资金来源的问题

该分析作者还写到真主党据称参与了西非和中非的“血钻石”及毒品交易。她推测，该组织可能利用现金运输、房地产交易和汽车交易，将资金转移至贝鲁特，以规避制裁。

在有报道称伊朗可能提供2亿美元，用于支持因与以色列的战争而流离失所的人们后，真主党资金的来源受到讨论。美国国务院称最初的报道是捏造的。与此同时，几天后，真主党宣布将向流离失所家庭提供最高1.4万美元的财政援助。黎巴嫩议员福阿德·马赫祖米表示，他对这些资金的来源、输入方式以及在官方金融体系之外的分配存在严重疑问。

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