История с прилетом главы ФБР в Россию оказалась фейком

Директор ФБР Кеш Патель опроверг сообщения СМИ о его якобы визите в Россию 14 октября, назвав подобные публикации фейковыми.

Об отсутствии Пателя в РФ свидетельствовало его участие в круглом столе с сотрудниками правоохранительных органов в университете Liberty, штат Вирджиния, трансляцию которого обеспечил местный партнер ABC News — телеканал WSET. По данным сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar, самолет главы ФБР также оставался на территории штата Вирджиния.

Реагируя на распространившиеся слухи в социальной сети X, Кеш Патель подчеркнул, что реальные факты должны быть важнее кликбейтных новостей.

Источник: Патель в социальной сети X.

Известно, что этот слух запустил американский телеканал MS NOW со ссылкой на свои источники, откуда его подхватили мировые СМИ.

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