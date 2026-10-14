История с прилетом главы ФБР в Россию оказалась фейком
Директор ФБР Кеш Патель опроверг сообщения СМИ о его якобы визите в Россию 14 октября, назвав подобные публикации фейковыми.
Об отсутствии Пателя в РФ свидетельствовало его участие в круглом столе с сотрудниками правоохранительных органов в университете Liberty, штат Вирджиния, трансляцию которого обеспечил местный партнер ABC News — телеканал WSET. По данным сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar, самолет главы ФБР также оставался на территории штата Вирджиния.
Реагируя на распространившиеся слухи в социальной сети X, Кеш Патель подчеркнул, что реальные факты должны быть важнее кликбейтных новостей.
Источник: Патель в социальной сети X.
Известно, что этот слух запустил американский телеканал MS NOW со ссылкой на свои источники, откуда его подхватили мировые СМИ.