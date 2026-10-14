Семьи Чада Джозефа и Риши Самару из Тринидада и Тобаго призвали Соединенные Штаты к ответственности в годовщину исчезновения мужчин. Родственники утверждают, что оба погибли 14 октября 2025 года во время удара США по судну, возвращавшемуся из Венесуэлы в Тринидад и Тобаго.

Как сообщает Al Jazeera, еще четыре человека погибли в результате ракетного удара по этому судну. По словам семей, Джозеф и Самару работали в Венесуэле, чтобы содержать свои семьи. За два дня до возвращения на острова они звонили близким, после чего связь с ними прервалась.

Иск в федеральном суде

В январе семьи подали иск о неправомерном причинении смерти в федеральный суд в Бостоне, штат Массачусетс. Их представляют Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и Центр конституционных прав.

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Истцы настаивают, что Джозеф и Самару были рыбаками и сельскохозяйственными работниками, а не причастными к торговле наркотиками. Семьи требуют ответов об обстоятельствах удара и ответственности за гибель мужчин.

Кампания ударов по судам

С сентября 2025 года американские военные атакуют малые суда в Карибском море и восточной части Тихого океана, заявляя, что на них перевозят так называемых наркотеррористов. По данным издания, в результате этой кампании погибли не менее 239 человек.

Критики называют эти удары незаконными внесудебными казнями. По данным Al Jazeera, правительство США предоставило мало доказательств в подтверждение того, что пассажиры атакованных лодок занимались наркоторговлей, и публично не идентифицировало погибших. Правоведы отмечали, что даже предполагаемая причастность людей к преступной деятельности в целом не делает применение военной силы в правоохранительных целях законным по международному праву.

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