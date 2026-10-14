来自特立尼达和多巴哥的查德·约瑟夫和里希·萨马鲁的家属，在两人失踪一周年之际呼吁追究美国的责任。亲属称，两人于2025年10月14日在一艘从委内瑞拉返回特立尼达和多巴哥的船只遭美国袭击时死亡。

据半岛电视台报道，另有四人在针对该船只的导弹袭击中死亡。家属表示，约瑟夫和萨马鲁在委内瑞拉工作，以维持家庭生活。在返回岛屿前两天，他们曾致电亲属，此后便与他们失去联系。

联邦法院诉讼

今年1月，家属向马萨诸塞州波士顿的联邦法院提起非正常死亡诉讼。他们由美国公民自由联盟（ACLU）和宪法权利中心代理。

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原告坚持认为，约瑟夫和萨马鲁是渔民和农业工人，并未参与贩毒活动。家属要求就袭击的具体情况作出答复，并追究造成两人死亡的责任。

针对船只的袭击行动

自2025年9月以来，美军一直袭击加勒比海和东太平洋的小型船只，称这些船只运载所谓的“毒品恐怖分子”。据该媒体报道，至少239人在这场行动中丧生。

批评者称这些袭击是非法的法外处决。半岛电视台称，美国政府几乎没有提供证据证明遭袭船只上的乘客从事毒品贩运，也没有公开确认死者身份。法律学者指出，即使人们被指涉嫌参与犯罪活动，通常也不能使为执法目的使用军事力量在国际法下变得合法。

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