Генеральные прокуроры восьми штатов США подали отдельные иски против компании OpenAI, заявив, что чат-бот ChatGPT нанес вред жителям штатов, в частности подросткам. В группу истцов вошли Айова, Канзас, Аризона, Арканзас, Айдахо, Монтана, Небраска и Западная Вирджиния.

Обвинения штатов

Как сообщает Channel NewsAsia, генеральные прокуроры подали иски независимо друг от друга в суды штатов. Истцы утверждают, что ChatGPT разработан так, чтобы быть дружелюбным и увлекательным и завоевывать доверие пользователей.

По утверждению штатов, чат-бот может подкреплять бредовые убеждения, поощрять опасное поведение и помогать пользователям планировать насилие, включая массовые расстрелы. В исках также указано, что ChatGPT якобы давал пользователям, среди которых были подростки, советы о причинении вреда себе или другим людям.

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Требования к компании

Штаты обвиняют OpenAI в нарушении законов о защите прав потребителей, считая, что компания вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности ChatGPT. Истцы также заявляют о создании общественного вреда из-за угрозы здоровью жителей штатов.

Иски содержат требование обязать OpenAI изменить работу ChatGPT. В частности, штаты хотят запретить компании разрабатывать модели искусственного интеллекта, способные к самосовершенствованию, если она не сможет гарантировать их соответствие человеческим ценностям. Истцы также требуют гражданских штрафов и возмещения ущерба.

Другие иски

По данным источника, это наиболее значимое скоординированное действие штатов США против компании в сфере искусственного интеллекта. В июне генеральный прокурор Флориды подал первый подобный иск на уровне штата. OpenAI также сталкивается с десятками исков от частных истцов, которые заявляют, что ChatGPT помогал планировать массовые расстрелы или другие насильственные действия. Представитель OpenAI не предоставил немедленного комментария в ответ на запрос журналистов.

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