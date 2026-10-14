美国八个州的总检察长分别对OpenAI公司提起诉讼，称聊天机器人ChatGPT对州内居民造成伤害，其中包括青少年。原告州包括艾奥瓦州、堪萨斯州、亚利桑那州、阿肯色州、爱达荷州、蒙大拿州、内布拉斯加州和西弗吉尼亚州。

各州的指控

据Channel NewsAsia报道，这些总检察长分别向州法院提起诉讼。原告称，ChatGPT被设计得友好且吸引人，以获取用户信任。

各州称，该聊天机器人可能强化妄想性信念、鼓励危险行为，并帮助用户策划暴力行为，包括大规模枪击事件。诉讼还指出，ChatGPT据称曾向用户提供伤害自己或他人的建议，其中包括青少年。

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对公司的要求

各州指控OpenAI违反消费者保护法，认为该公司在ChatGPT的安全性方面误导了用户。原告还称，该公司因威胁州居民健康而造成公共危害。

诉讼要求责令OpenAI改变ChatGPT的运作方式。特别是，各州希望禁止该公司开发能够自我改进的人工智能模型，除非其能够保证这些模型与人类价值观一致。原告还要求民事罚款和损害赔偿。

其他诉讼

消息来源称，这是美国各州针对人工智能领域一家公司采取的最重大协调行动。今年6月，佛罗里达州总检察长提起了首宗类似的州级诉讼。OpenAI还面临数十起私人原告提起的诉讼，他们称ChatGPT协助策划大规模枪击事件或其他暴力行为。OpenAI的一名代表没有立即回应记者的置评请求。

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