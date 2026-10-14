Prokuratorzy generalni ośmiu stanów USA złożyli odrębne pozwy przeciwko firmie OpenAI, twierdząc, że chatbot ChatGPT wyrządził szkody mieszkańcom stanów, w tym nastolatkom. Do grupy powodów należą Iowa, Kansas, Arizona, Arkansas, Idaho, Montana, Nebraska i Wirginia Zachodnia.

Zarzuty stanów

Jak informuje Channel NewsAsia, prokuratorzy generalni złożyli pozwy niezależnie od siebie do sądów stanowych. Powodowie twierdzą, że ChatGPT zaprojektowano tak, aby był przyjazny i angażujący oraz zdobywał zaufanie użytkowników.

Według stanów chatbot może wzmacniać urojenia, zachęcać do niebezpiecznych zachowań i pomagać użytkownikom planować przemoc, w tym masowe strzelaniny. W pozwach wskazano również, że ChatGPT rzekomo udzielał użytkownikom, wśród których byli nastolatkowie, porad dotyczących wyrządzenia krzywdy sobie lub innym osobom.

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Żądania wobec firmy

Stany oskarżają OpenAI o naruszenie przepisów o ochronie konsumentów, uznając, że firma wprowadzała użytkowników w błąd co do bezpieczeństwa ChatGPT. Powodowie zarzucają również stworzenie zagrożenia publicznego z powodu zagrożeń dla zdrowia mieszkańców stanów.

Pozwy zawierają żądanie zobowiązania OpenAI do zmiany działania ChatGPT. W szczególności stany chcą zakazać firmie rozwijania modeli sztucznej inteligencji zdolnych do samodoskonalenia, jeśli nie będzie ona w stanie zagwarantować ich zgodności z ludzkimi wartościami. Powodowie domagają się również kar cywilnych i odszkodowania.

Inne pozwy

Według źródła jest to najpoważniejsze skoordynowane działanie stanów USA przeciwko firmie z sektora sztucznej inteligencji. W czerwcu prokurator generalny Florydy złożył pierwszy podobny pozew na poziomie stanowym. OpenAI mierzy się również z dziesiątkami pozwów od prywatnych powodów, którzy twierdzą, że ChatGPT pomagał planować masowe strzelaniny lub inne akty przemocy. Przedstawiciel OpenAI nie udzielił natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na prośbę dziennikarzy.

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