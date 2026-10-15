Израиль усилил войска на всех направлениях перед выборами — NDTV World

Израиль усилил группировку войск на всех направлениях из-за растущего риска эскалации в преддверии выборов 27 октября. Об этом во время визита на Западный берег заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, сообщает NDTV World.

Повышенная готовность

Как говорится в заявлении израильской армии, потенциал эскалации вырос из-за увеличения числа предупреждений на всех направлениях и чувствительности этого периода. По словам Замира, военные укрепили силы во всех районах.

Он также сообщил, что армия повысила уровень готовности к сценариям, при которых противник может попытаться застать Израиль врасплох. Начальник Генштаба заявил, что военные готовы начать масштабные наступательные операции против тех, кто попытается причинить вред израильским гражданским лицам.

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Выборы состоятся на фоне напряженной борьбы премьер-министра Биньямина Нетаньяху за сохранение власти.

Ситуация в регионе

Израиль недавно отметил третью годовщину нападения ХАМАС 7 октября. По данным издания, в Секторе Газа, где год назад вступило в силу достигнутое при посредничестве США перемирие между Израилем и ХАМАС, израильская армия контролирует более 60% территории, а удары продолжаются.

На юге Ливана уровень насилия снизился после рамочного соглашения между правительством Ливана и Израилем, предусматривающего разоружение «Хезболлы». В то же время реализация этой договоренности была приостановлена. Израиль также подвергался обстрелам со стороны Ирана во время войны на Ближнем Востоке, которая, по данным издания, началась в феврале после американо-израильских ударов по Ирану.

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