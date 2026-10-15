Izrael wzmocnił zgrupowania wojsk na wszystkich frontach z powodu rosnącego ryzyka eskalacji przed wyborami 27 października. Poinformował o tym szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela, generał porucznik Ejal Zamir, podczas wizyty na Zachodnim Brzegu, jak podaje NDTV World.

Podwyższona gotowość

Jak wynika z oświadczenia izraelskiej armii, potencjał eskalacji wzrósł z powodu zwiększenia liczby ostrzeżeń na wszystkich frontach oraz wrażliwości tego okresu. Zamir powiedział, że wojsko wzmocniło siły we wszystkich rejonach.

Poinformował również, że armia podniosła poziom gotowości na scenariusze, w których przeciwnik może spróbować zaskoczyć Izrael. Szef Sztabu Generalnego oświadczył, że wojsko jest gotowe rozpocząć zakrojone na szeroką skalę operacje ofensywne przeciwko tym, którzy będą próbować skrzywdzić izraelskich cywilów.

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Wybory odbędą się w czasie intensywnej walki premiera Benjamina Netanjahu o utrzymanie władzy.

Sytuacja w regionie

Izrael niedawno obchodził trzecią rocznicę ataku Hamasu z 7 października. Według publikacji w Strefie Gazy, gdzie rok temu weszło w życie wynegocjowane przy pośrednictwie USA zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem, izraelska armia kontroluje ponad 60% terytorium, a uderzenia trwają.

Na południu Libanu poziom przemocy zmniejszył się po zawarciu ramowego porozumienia między rządem Libanu a Izraelem, które przewiduje rozbrojenie Hezbollahu. Jednocześnie realizacja tego porozumienia została wstrzymana. Izrael był także ostrzeliwany przez Iran podczas wojny na Bliskim Wschodzie, która według publikacji rozpoczęła się w lutym po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Iran.

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