由于10月27日选举前局势升级的风险上升，以色列加强了所有方向的兵力部署。以色列国防军总参谋长埃亚尔·扎米尔中将在访问约旦河西岸期间作出上述表示，NDTV World报道。

提高战备水平

以色列军方声明称，由于所有方向的预警数量增加以及这一时期的敏感性，局势升级的可能性已经上升。扎米尔表示，军方已加强所有地区的兵力。

他还表示，军队已提高对敌人可能试图令以色列措手不及的情景的战备水平。总参谋长称，军方已准备对试图伤害以色列平民的人员发动大规模进攻行动。

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此次选举将在总理本雅明·内塔尼亚胡为保住权力而展开激烈斗争的背景下举行。

地区局势

以色列近日纪念了哈马斯10月7日袭击事件三周年。据该媒体报道，在加沙地带，一年前经美国斡旋达成的以色列与哈马斯停火协议生效；以色列军队控制着超过60%的领土，袭击仍在持续。

在黎巴嫩南部，黎巴嫩政府与以色列达成一项框架协议后，暴力水平有所下降，该协议规定解除真主党的武装。与此同时，这项安排的落实已暂停。据该媒体报道，在中东战争期间，以色列还遭到伊朗炮击；这场战争始于2月，当时美国和以色列对伊朗发动了打击。

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