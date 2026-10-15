Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления Папе Римскому Льву XIV после операции по удалению нижней доли правого легкого. В Ватикане сообщили, что послеоперационное восстановление понтифика проходит нормально, а все медицинские показатели остаются в пределах нормы.

Заявление президента США

Во время общения с журналистами перед вылетом из Аризоны Трамп назвал онкологическое заболевание серьезным делом. В то же время он заявил, что слышал о благоприятных прогнозах, и выразил поддержку главе Католической церкви.

Американский президент также сообщил, что брат понтифика Луис Превост является его другом и сторонником движения MAGA. Как сообщает RMF24, вице-президент США Джей Ди Вэнс также выразил поддержку Льву XIV. В публикации на платформе X он отметил, что его семья молится за здоровье понтифика и что о нем думают миллионы американских христиан.

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Ход восстановления

Операцию Папе Римскому провели во вторник. Интраоперационные исследования подтвердили диагноз аденокарциномы легкого — одной из наиболее распространенных форм рака легких.

Вэнс также передал пожелания здоровья Луису Превосту. Жена брата понтифика Дебора Превост в разговоре с CBS News сообщила, что ее муж болен раком крови.

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