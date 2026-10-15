Полиция Варшавы и семь пожарных бригад, в том числе специалисты по борьбе с химическими угрозами, провели экстренную операцию возле здания Сейма Польши после поступления сообщения о разливе неизвестного вещества.

Инцидент произошел 15 октября 2026 года возле памятника Армии Крайовой. Правоохранители задержали шестерых человек, вероятно активистов, один из которых положил на землю картон и разлил на него подозрительную жидкость. Из-за угрозы использования опасных веществ улица Матейки была полностью перекрыта для движения.

После проведенных анализов специализированная химическая группа Государственной пожарной охраны установила, что разлитая жидкость представляет собой обычное растительное масло и не представляет угрозы для окружающих. Полиция продолжает расследование, а виновного грозит ответственность за загрязнение окружающей среды.

Источник: Polsat News.

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