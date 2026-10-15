Prezydent USA Donald Trump życzył papieżowi Leonowi XIV szybkiego powrotu do zdrowia po operacji usunięcia dolnego płata prawego płuca. Watykan poinformował, że pooperacyjna rekonwalescencja papieża przebiega prawidłowo, a wszystkie wskaźniki medyczne pozostają w normie.

Oświadczenie prezydenta USA

W rozmowie z dziennikarzami przed wylotem z Arizony Trump nazwał chorobę nowotworową poważną sprawą. Jednocześnie oświadczył, że słyszał o pomyślnych prognozach, i wyraził wsparcie dla głowy Kościoła katolickiego.

Amerykański prezydent poinformował również, że brat papieża, Louis Prevost, jest jego przyjacielem i zwolennikiem ruchu MAGA. Jak podaje RMF24, wiceprezydent USA J.D. Vance także wyraził wsparcie dla Leona XIV. We wpisie na platformie X zaznaczył, że jego rodzina modli się o zdrowie papieża i że myślą o nim miliony amerykańskich chrześcijan.

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Przebieg rekonwalescencji

Operację papież przeszedł we wtorek. Badania śródoperacyjne potwierdziły diagnozę gruczolakoraka płuca, jednej z najczęstszych form raka płuc.

Vance przekazał również życzenia zdrowia Louisowi Prevostowi. Deborah Prevost, żona brata papieża, powiedziała w rozmowie z CBS News, że jej mąż choruje na nowotwór krwi.

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