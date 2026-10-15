Маск назвал ответственных за ограничения StarShield в США — Interia

В США владелец SpaceX Илон Маск заявил, что решения об ограничениях скорости или способе использования систем StarShield принимают Вооруженные силы США, а последнее слово остается за президентом Дональдом Трампом. Как сообщает Interia, Маск также подчеркнул, что системы StarShield принадлежат правительству США и находятся под его контролем.

Реакция на заявления Украины

Комментарий Маска стал ответом на сообщения украинской стороны об ограничениях в работе Starlink, который используется для связи на фронте и логистики. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров написал, что связь Starlink восстанавливают для объектов, движущихся со скоростью до 160 км/ч. Он назвал полную отмену этого лимита критически важной для обороны Украины.

По данным издания, советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что устройства со Starlink начали терять соединение при движении со скоростью выше 160 км/ч. По его словам, это сделало невозможным выполнение части важных миссий. Советник президента Украины Сергей Бескрестнов также подтвердил сообщения об ограничениях и заявил, что военных заранее о них не предупреждали.

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Позиция Маска и реакция Польши

Маск также отметил, что Starlink ограничен гражданским применением или оборонными действиями и, по его словам, не может использоваться для наступательных военных операций.

На ситуацию отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский. В социальной сети X он обратился к Маску, заявив, что европейские клиенты следят за его действиями. По информации Interia, Польша финансирует терминалы Starlink, которые использует Украина, тратя на это около 50 млн долларов ежегодно.

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