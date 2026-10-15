马斯克称美国StarShield限制措施由谁负责——Interia

在美国，SpaceX所有者埃隆·马斯克表示，关于StarShield系统速度限制或使用方式的决定由美国武装部队作出，最终决定权在总统唐纳德·特朗普手中。正如Interia报道，马斯克还强调，StarShield系统属于美国政府并由其控制。

对乌克兰声明的回应

马斯克的评论是对乌克兰方面有关Starlink运行受限消息的回应。Starlink被用于前线通信和后勤。乌克兰前国防部长米哈伊洛·费多罗夫写道，正在为时速不超过160公里的物体恢复Starlink连接。他称，完全取消这一限制对乌克兰防御至关重要。

据该媒体报道，乌克兰国防部长顾问谢尔盖·斯滕年科表示，配备Starlink的设备在以超过每小时160公里的速度移动时开始失去连接。他说，这使得部分重要任务无法执行。乌克兰总统顾问谢尔盖·别斯克列斯特诺夫也证实了有关限制的消息，并表示军方未被提前告知这些限制。

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马斯克的立场与波兰的反应

马斯克还指出，Starlink仅限于民用或防御行动，并称其不能用于进攻性军事行动。

波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基对此作出回应。他在社交网络X上向马斯克表示，欧洲客户正在关注他的行动。据Interia消息，波兰为乌克兰使用的Starlink终端提供资金，每年支出约5000万美元。

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