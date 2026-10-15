澳大利亚要求进口中国铝制门窗的进口商在进口产品时提供财务担保。这是在澳大利亚贸易救济委员会作出初步认定之后，该委员会认定几乎所有中国出口商均以倾销价格销售这些产品，据澳大利亚广播公司新闻报道。

委员会调查了2024年7月1日至2025年6月30日期间的进口货物。根据其初步数据，倾销幅度因出口商而异，介于5.3%至70.4%之间。监管机构认定，一些公司还获得了中国各级政府机构提供的小额补贴。

当地制造商的损失

监管机构得出结论，中国进口产品对澳大利亚产业造成了实质损害。调查期间，澳大利亚铝制门窗市场规模估计约为28亿美元。中国产品占总销售额的19%，澳大利亚产品约占79%，其余2%由其他国家供应。

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委员会估计，由于低价竞争，当地工业损失约3.5亿美元。2021年7月至2025年6月期间，澳大利亚制造商的销售量下降约19%，其销售额较2023财年峰值估计下降14%。在被分析的招标和商业报价中，一半比预期价格低约30%，超过四分之一低40%或更多。

可能的关税及对建筑业的影响

进口商现在必须根据出口公司提供相当于货物价值5.3%至73.3%的财务担保。这是对日后可能征收的关税的担保。委员会提议建议工业和创新部长蒂姆·艾尔斯发布反倾销税通知，这可能导致对相关进口产品征收关税。

目前，根据中国与澳大利亚之间的自由贸易协定，中国铝制门窗不适用关税。新南威尔士大学国际经济法教授周伟焕表示，财务担保可能推高进口产品价格，并相应提高住宅和商业项目的建设成本。委员会须在不晚于12月16日提交最终建议，预计部长将在收到建议后30天内作出决定。

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