Сенатор-демократ от штата Джорджия Джон Оссофф во время дебатов со своим соперником-республиканцем, конгрессменом Майком Коллинзом, заявил, что Израиль имеет право воевать против ХАМАС после атаки 7 октября. В то же время он подчеркнул, что использование Израилем американского вооружения должно соответствовать законам США и международному праву.

Как сообщает Jerusalem Post, дебаты состоялись во вторник накануне выборов 3 ноября. Оссофф, который баллотируется на переизбрание в Сенат, сказал, что для него важна безопасность как израильтян, так и палестинцев. Он также защитил свои голосования за блокирование отдельных продаж американского оружия Израилю.

Спор об Израиле и Иране

Коллинз обвинил Оссоффа в попытке лишить финансирования «крупнейшего союзника» США — Израиль. Республиканец также положительно отозвался о действиях администрации Дональда Трампа в Иране, заявив, что американское присутствие там необходимо, чтобы не допустить создания ядерной бомбы.

Оссофф не согласился с оценкой оппонента относительно успеха США в Иране. Он упомянул гибель 21 американского военнослужащего и перебои в мировых поставках энергоносителей, вызванные войной. Во время дебатов кандидаты также обменялись личными обвинениями.

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Обвинения в связи с белым национализмом

Отдельной темой стали неоднократные обвинения Оссоффа в адрес Коллинза в связях с белыми националистами. Коллинз отверг эти обвинения и заявил, что осуждает язык ненависти, антисемитизм и ненависть в любых проявлениях. Модератор напомнил, что бывший сотрудник Коллинза публиковал в соцсетях изображения Ку-клукс-клана и свастики.

Оссофф также упомянул зятя Коллинза Дэвида Алана Шира II, который, по данным CNN, распространял в сети нацистские изображения и антисемитские материалы. Коллинз заявил, что осуждает антисемитизм, и обвинил Оссоффа в риторике, которая, по его словам, вызывает угрозы его семье.

Коллинз, в свою очередь, критиковал Оссоффа за поддержку кандидата демократов в Сенат от Мичигана Абдула Эль-Сайеда, а также за взносы от Рида Хоффмана, чье имя фигурировало в материалах дела Джеффри Эпштейна. Оссофф ответил, что Коллинз голосовал против предыдущей попытки обнародовать эти материалы.

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