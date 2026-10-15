Demokratyczny senator z Georgii Jon Ossoff podczas debaty ze swoim republikańskim rywalem, kongresmenem Mike’em Collinsem, oświadczył, że Izrael ma prawo walczyć z Hamasem po ataku z 7 października. Jednocześnie podkreślił, że wykorzystywanie przez Izrael amerykańskiego uzbrojenia musi być zgodne z prawem USA i prawem międzynarodowym.

Jak donosi Jerusalem Post, debata odbyła się we wtorek przed wyborami 3 listopada. Ossoff, który ubiega się o reelekcję do Senatu, powiedział, że ważne jest dla niego bezpieczeństwo zarówno Izraelczyków, jak i Palestyńczyków. Bronił także swoich głosów za zablokowaniem niektórych sprzedaży amerykańskiej broni Izraelowi.

Spór o Izrael i Iran

Collins oskarżył Ossoffa o próbę pozbawienia finansowania Izraela, „największego sojusznika” USA. Republikanin pozytywnie wypowiedział się również o działaniach administracji Donalda Trumpa w Iranie, twierdząc, że obecność USA jest tam potrzebna, aby nie dopuścić do stworzenia bomby jądrowej.

Ossoff nie zgodził się z oceną swojego oponenta dotyczącą sukcesu USA w Iranie. Wspomniał o śmierci 21 amerykańskich żołnierzy oraz zakłóceniach w światowych dostawach energii spowodowanych wojną. Podczas debaty kandydaci wymienili także osobiste zarzuty.

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Oskarżenia dotyczące białego nacjonalizmu

Osobnym tematem były powtarzające się oskarżenia Ossoffa pod adresem Collinsa dotyczące powiązań z białymi nacjonalistami. Collins odrzucił te oskarżenia i oświadczył, że potępia mowę nienawiści, antysemityzm i nienawiść w każdej postaci. Moderator przypomniał, że były pracownik Collinsa publikował w mediach społecznościowych wizerunki Ku Klux Klanu i swastyk.

Ossoff wspomniał także o zięciu Collinsa, Davidzie Alanie Shearze II, który według CNN rozpowszechniał w sieci nazistowskie wizerunki i materiały antysemickie. Collins oświadczył, że potępia antysemityzm, i oskarżył Ossoffa o retorykę, która, jak powiedział, powoduje groźby wobec jego rodziny.

Collins z kolei krytykował Ossoffa za poparcie dla demokratycznego kandydata do Senatu z Michigan Abdula El-Sayeda, a także za wpłaty od Reida Hoffmana, którego nazwisko pojawiało się w materiałach sprawy Jeffreya Epsteina. Ossoff odpowiedział, że Collins głosował przeciwko wcześniejszej próbie ujawnienia tych materiałów.

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