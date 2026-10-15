佐治亚州民主党参议员乔恩·奥索夫在与共和党对手、众议员迈克·柯林斯的辩论中表示，在10月7日袭击后，以色列有权与哈马斯作战。同时，他强调，以色列使用美国武器必须符合美国法律和国际法。

据《耶路撒冷邮报》报道，辩论于周二举行，选举将在11月3日举行。正在竞选连任参议员的奥索夫表示，以色列人和巴勒斯坦人的安全对他都很重要。他还为自己投票阻止向以色列出售部分美国武器辩护。

围绕以色列和伊朗的争论

柯林斯指责奥索夫试图切断美国“最重要盟友”以色列的资金。该共和党人还称赞唐纳德·特朗普政府在伊朗的行动，并表示美国在当地的存在是为了防止制造出核弹。

奥索夫不同意其对手对美国在伊朗取得成功的评价。他提到21名美国军人死亡，以及战争造成的全球能源供应中断。辩论期间，两名候选人还相互提出人身指责。

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关于白人民族主义的指控

另一个议题是奥索夫多次指控柯林斯与白人民族主义者有关联。柯林斯否认这些指控，并表示他谴责仇恨言论、反犹太主义以及任何形式的仇恨。主持人提醒称，柯林斯的一名前工作人员曾在社交媒体上发布三K党和纳粹标志的图片。

奥索夫还提到柯林斯的女婿戴维·艾伦·希尔二世。根据CNN的消息，此人曾在网上传播纳粹图片和反犹太主义材料。柯林斯表示他谴责反犹太主义，并指责奥索夫的言论导致其家人受到威胁。

另一方面，柯林斯批评奥索夫支持密歇根州民主党参议员候选人阿卜杜勒·赛义德，并批评他接受里德·霍夫曼的捐款；霍夫曼的名字曾出现在杰弗里·爱泼斯坦案的材料中。奥索夫回应称，柯林斯曾投票反对先前公开这些材料的尝试。

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