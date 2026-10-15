Президент Израиля Ицхак Герцог 14 октября прибыл в Баку, Азербайджан, где встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Переговоры с Алиевым

Герцог и Алиев провели встречу в Президентском дворце во время седьмого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Как подтвердил офис президента Израиля, стороны обсудили пути углубления стратегических отношений между двумя государствами, а также региональные события и общие обязательства по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

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Президент Израиля поблагодарил Алиева за тёплый приём и назвал Азербайджан примером стабильности и ценным голосом в международном сообществе. Герцог заявил, что израильско-азербайджанские отношения формировались годами и сохранили свою важность в сложные времена.

Встреча с главой МИД Бахрейна

Во время переговоров с аз-Заяни стороны обсудили необходимость укрепления Авраамовых соглашений и расширения мира и сотрудничества. Герцог также отметил короля Бахрейна и подчеркнул ценность отношений между Израилем и Бахрейном.

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