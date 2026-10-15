Prezydent Izraela Icchak Herzog 14 października przybył do Baku w Azerbejdżanie, gdzie spotkał się z prezydentem kraju Ilhamem Alijewem oraz ministrem spraw zagranicznych Bahrajnu Abdullatifem bin Raszidem Al Zajanim. Informuje o tym Jerusalem Post.

Rozmowy z Alijewem

Herzog i Alijew odbyli spotkanie w Pałacu Prezydenckim podczas siódmego szczytu Konferencji w sprawie Współdziałania i Środków Budowy Zaufania w Azji. Jak potwierdziło biuro prezydenta Izraela, strony omówiły sposoby pogłębienia strategicznych relacji między dwoma państwami, a także wydarzenia regionalne i wspólne zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa oraz stabilności w regionie.

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Prezydent Izraela podziękował Alijewowi za ciepłe przyjęcie i nazwał Azerbejdżan przykładem stabilności oraz cennym głosem w społeczności międzynarodowej. Herzog oświadczył, że relacje izraelsko-azerbejdżańskie kształtowały się przez lata i zachowały swoje znaczenie w trudnych czasach.

Spotkanie z szefem MSZ Bahrajnu

Podczas rozmów z Al Zajanim strony omówiły potrzebę wzmocnienia Porozumień Abrahamowych oraz rozszerzenia pokoju i współpracy. Herzog również pochwalił króla Bahrajnu i podkreślił wartość relacji między Izraelem a Bahrajnem.

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