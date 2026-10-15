W Malezji szkoły będą zamykane w rejonach, w których Indeks Zanieczyszczenia Powietrza (API) przekroczy 200 punktów. Przy wskaźniku API od 100 punktów będą zawieszane zajęcia na świeżym powietrzu.

Nowe zasady dla szkół

Minister edukacji Malezji Fadhlina Sidek poinformowała 14 października, że nowy próg ma dostosować instrukcje resortu do Krajowego Planu Działań w sprawie smogu. Zgodnie z poprzednimi zasadami szkoły zamykano, jeśli API przekraczał 180 punktów lub pozostawał powyżej 150 przez trzy kolejne dni.

Jak informuje Channel NewsAsia, ministerstwo poparło stanowisko Krajowej Agencji Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym działania reagowania na smog powinny opierać się na planie krajowym.

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Decyzje na podstawie bieżących wskaźników

Według Sidek decyzje dotyczące funkcjonowania szkół będą podejmowane na podstawie bieżących wartości API i zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Zaznaczyła, że wskaźniki mogą szybko się zmieniać, dlatego zamykanie szkół kilka dni wcześniej bez uwzględnienia takich zmian może prowadzić do utraty czasu na naukę, jeśli jakość powietrza się poprawi.

Minister przyznała również, że rodzice obawiają się o zdrowie dzieci, w szczególności tych, które mają problemy zdrowotne lub są bardziej wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza. Rodzice mogą pozostawić dziecko w domu podczas smogu, ale muszą powiadomić o tym administrację szkoły. Sidek wcześniej oświadczyła, że o zamknięciu szkół należy informować jak najwcześniej, aby rodzice mieli czas się przygotować.

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