Великобритания передаст Украине более 5 тысяч ракет для борьбы с шахедами – Politico
Правительство Великобритании объявило о решении ускорить поставку Украине более 5 тысяч легких ракет общей стоимостью 1,6 млрд фунтов стерлингов, реализация которой изначально рассчитывалась на четыре года.
О новых мерах военной поддержки было объявлено во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон 14 октября 2026 года. Помимо основного контракта, британская сторона подготовила дополнительный пакет помощи стоимостью 45 млн фунтов стерлингов, включающий зенитные ракеты для существенного усиления потенциала украинской противовоздушной обороны.
Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не покинет Лондон без конкретной поддержки.
Президент Украины Владимир Зеленский провёл аудиенцию у короля Великобритании Чарльза III.