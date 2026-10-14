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Великобритания передаст Украине более 5 тысяч ракет для борьбы с шахедами – Politico

UA NEWS 14 Октября 2026 20:44
Великобритания передаст Украине более 5 тысяч ракет для борьбы с шахедами – Politico

Правительство Великобритании объявило о решении ускорить поставку Украине более 5 тысяч легких ракет общей стоимостью 1,6 млрд фунтов стерлингов, реализация которой изначально рассчитывалась на четыре года.

О новых мерах военной поддержки было объявлено во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон 14 октября 2026 года. Помимо основного контракта, британская сторона подготовила дополнительный пакет помощи стоимостью 45 млн фунтов стерлингов, включающий зенитные ракеты для существенного усиления потенциала украинской противовоздушной обороны.

Источник: Politico.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не покинет Лондон без конкретной поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский провёл аудиенцию у короля Великобритании Чарльза III.

 

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