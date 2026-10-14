В Венеции, Италия, состоялась премьера документального фильма NAZA израильских режиссёров Юваля Авраама и Рейчел Шор. В картине 24 анонимных участника, представленных как израильские военнослужащие и сотрудники разведки, рассказывают о системах наблюдения и определении целей для ударов в секторе Газа. Фильм получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, сообщает ABC News Australia.

По словам Авраама, сбор интервью и исследования продолжались три года, а авторы использовали информацию от более чем 100 конфиденциальных источников. Он заявил, что каждое ключевое утверждение в фильме подтверждено несколькими источниками, а некоторые — более чем десятком.

Свидетельства об алгоритмах и ударах

Один из собеседников объясняет, что NAZA — военное сокращение, которым, по его утверждению, обозначали ожидаемое число гражданских жертв удара. Другой участник фильма заявил, что для атак на представителей низших звеньев ХАМАС могла согласовываться гибель до 20 гражданских лиц.

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Участники картины также рассказывают о системе искусственного интеллекта Lavender, которая, по их словам, обрабатывала большие объёмы данных наблюдения для выявления целей. Один из них утверждает, что система отметила до 70 тысяч телефонных номеров, но допускала ошибки. Раздел фильма Where’s Daddy? посвящён заявлениям участников об отслеживании возвращения оперативников в частные дома ночью.

Реакция израильских властей

Армия обороны Израиля отвергла утверждения, изложенные в фильме. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал привлечь к ответственности 24 собеседников картины, назвав их версию событий ложной, вводящей в заблуждение и предвзятой.

По словам Авраама, Нетаньяху также угрожал лишить его и Шор гражданства и добиваться ответственности за клевету. Режиссёры находятся в Великобритании, поскольку не могут вернуться в Израиль. После премьеры NAZA израильское правительство продвигало фильм Naza: The Real Story, который воспроизводит формат интервью на крышах и утверждает, что у Израиля «самая моральная армия в мире».

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