W Wenecji we Włoszech odbyła się premiera dokumentu NAZA izraelskich reżyserów Juwala Abrahama i Rachel Szor. W filmie 24 anonimowych uczestników, przedstawionych jako izraelscy wojskowi i pracownicy wywiadu, opowiada o systemach nadzoru i wyznaczaniu celów do uderzeń w Strefie Gazy. Film otrzymał specjalną nagrodę jury Festiwalu Filmowego w Wenecji, informuje ABC News Australia.

Według Abrahama zbieranie wywiadów i badania trwały trzy lata, a twórcy wykorzystali informacje od ponad 100 poufnych źródeł. Oświadczył, że każde kluczowe twierdzenie w filmie zostało potwierdzone przez kilka źródeł, a niektóre — przez ponad tuzin.

Świadectwa dotyczące algorytmów i uderzeń

Jeden z rozmówców wyjaśnia, że NAZA to wojskowy skrót, którym, według jego twierdzenia, oznaczano oczekiwaną liczbę cywilnych ofiar uderzenia. Inny uczestnik filmu oświadczył, że w przypadku ataków na przedstawicieli niższych szczebli Hamasu można było zatwierdzić śmierć do 20 cywilów.

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Uczestnicy filmu opowiadają także o systemie sztucznej inteligencji Lavender, który, jak twierdzą, przetwarzał duże ilości danych z obserwacji w celu wykrywania celów. Jeden z nich twierdzi, że system oznaczył do 70 tysięcy numerów telefonów, ale popełniał błędy. Część filmu Where’s Daddy? poświęcono twierdzeniom uczestników dotyczącym śledzenia powrotów operacyjnych pracowników do prywatnych domów nocą.

Reakcja izraelskich władz

Siły Obronne Izraela odrzuciły twierdzenia przedstawione w filmie. Premier Binjamin Netanjahu wezwał do pociągnięcia do odpowiedzialności 24 rozmówców filmu, nazywając ich wersję wydarzeń fałszywą, wprowadzającą w błąd i stronniczą.

Według Abrahama Netanjahu groził również pozbawieniem jego i Szor obywatelstwa oraz dochodzeniem odpowiedzialności za zniesławienie. Reżyserzy przebywają w Wielkiej Brytanii, ponieważ nie mogą wrócić do Izraela. Po premierze NAZA izraelski rząd promował film Naza: The Real Story, który odtwarza format wywiadów na dachach i twierdzi, że Izrael ma „najbardziej moralną armię na świecie”.

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