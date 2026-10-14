以色列导演尤瓦尔·亚伯拉罕和蕾切尔·绍尔执导的纪录片《NAZA》在意大利威尼斯首映。片中24名匿名参与者被介绍为以色列军人和情报人员，他们讲述了加沙地带袭击目标的监控系统和目标确定工作。据澳大利亚广播公司新闻报道，该片获得了威尼斯电影节评审团特别奖。

亚伯拉罕表示，采访收集和调查持续了三年，创作者使用了来自100多名保密消息人士的信息。他称，影片中的每一项关键说法都得到多个消息来源的证实，其中一些得到了十多个来源的证实。

关于算法和袭击的证词

一名受访者解释称，NAZA是一个军事缩写，据他所称，该缩写用于表示一次袭击预计造成的平民伤亡人数。另一名影片参与者表示，对哈马斯低层人员发动袭击时，可能获准造成最多20名平民死亡。

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影片参与者还谈及人工智能系统Lavender。他们称，该系统处理大量监控数据以识别目标。其中一人声称，该系统标记了多达7万个电话号码，但会出现错误。影片中名为《Where’s Daddy?》的章节专门讲述参与者有关追踪行动人员夜间返回私人住宅的说法。

以色列当局的反应

以色列国防军否认了影片中提出的说法。总理本雅明·内塔尼亚胡呼吁追究片中24名受访者的责任，称他们对事件的说法虚假、误导且带有偏见。

据亚伯拉罕称，内塔尼亚胡还威胁要剥夺他和绍尔的公民身份，并寻求追究诽谤责任。两位导演目前身在英国，因为他们无法返回以色列。NAZA首映后，以色列政府推广了影片《Naza: The Real Story》，该片复现了屋顶采访的形式，并声称以色列拥有“世界上最有道德的军队”。

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