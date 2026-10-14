В городе Фес в Марокко открылся Музей марокканской еврейской культуры, создание которого было профинансировано за государственные средства. Это первый случай, когда арабо-мусульманская страна выделила публичные средства на создание музея, полностью посвященного еврейской культуре, сообщает Jerusalem Post.

Экспозиция на 1700 квадратных метрах

По данным Национального фонда музеев Марокко, музей занимает 1700 квадратных метров и представляет историю еврейской жизни и иудаизма в стране. В коллекцию вошли ритуальные и бытовые предметы, археологические, этнографические и художественные артефакты, архивные материалы, редкие рукописи, ремесленные изделия, а также традиции, практики и свидетельства, связанные с 2500-летней историей евреев Марокко.

Выставочные залы рассказывают о синагогах, школах иврита и раввинских судах, а также о традициях, связанных с рождением детей, бар-мицвой, свадьбами, похоронами и религиозными праздниками. Среди экспонатов — свитки Торы, молитвенные покрывала, брачные контракты, кресла для обрезания, свадебные костюмы и ювелирные изделия.

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Ремесла и образовательные пространства

Отдельная часть экспозиции посвящена традиционным ремеслам: здесь воссоздали мастерскую ювелира, представили инструменты, серебряные украшения, текстиль, региональную одежду и музыкальные инструменты. Коллекции дополняют аудиовизуальные и цифровые инсталляции, а для детей и школьных групп предусмотрели пространства для образовательных занятий.

На фасаде здания разместили латунную надпись на четырех языках: арабском, амазигском, иврите и французском. К проектированию музея привлекли марокканскую еврейскую общину, в частности Сержа Бердуго — основателя Фонда марокканского еврейского культурного наследия.

Строительство музея инициировал король Мухаммед VI во время визита в Фес в апреле 2019 года в рамках программы восстановления и популяризации старой медины. Работы завершили в марте 2023 года.

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