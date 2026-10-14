W mieście Fez w Maroku otwarto Muzeum Marokańskiej Kultury Żydowskiej, którego utworzenie sfinansowano ze środków państwowych. To pierwszy przypadek, gdy kraj arabsko-muzułmański przeznaczył środki publiczne na założenie muzeum w całości poświęconego kulturze żydowskiej, informuje Jerusalem Post.

Ekspozycja na 1700 metrach kwadratowych

Według Narodowej Fundacji Muzeów Maroka muzeum zajmuje 1700 metrów kwadratowych i przedstawia historię żydowskiego życia oraz judaizmu w kraju. Kolekcja obejmuje przedmioty rytualne i codziennego użytku, artefakty archeologiczne, etnograficzne i artystyczne, materiały archiwalne, rzadkie rękopisy, wyroby rzemieślnicze, a także tradycje, praktyki i świadectwa związane z 2500-letnią historią Żydów w Maroku.

Sale wystawowe opowiadają o synagogach, szkołach hebrajskich i sądach rabinicznych, a także o tradycjach związanych z narodzinami dzieci, bar micwą, ślubami, pogrzebami i świętami religijnymi. Wśród eksponatów są zwoje Tory, szale modlitewne, kontrakty małżeńskie, krzesła do obrzezania, stroje ślubne i biżuteria.

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Rzemiosła i przestrzenie edukacyjne

Osobna część ekspozycji poświęcona jest tradycyjnym rzemiosłom: odtworzono tam warsztat jubilera oraz zaprezentowano narzędzia, srebrną biżuterię, tekstylia, regionalne stroje i instrumenty muzyczne. Kolekcje uzupełniają instalacje audiowizualne i cyfrowe, a dla dzieci i grup szkolnych przewidziano przestrzenie do zajęć edukacyjnych.

Na fasadzie budynku umieszczono mosiężny napis w czterech językach: arabskim, amazigh, hebrajskim i francuskim. W projektowanie muzeum zaangażowano marokańską społeczność żydowską, w tym Serge'a Berdugo — założyciela Fundacji Marokańskiego Żydowskiego Dziedzictwa Kulturowego.

Budowę muzeum zainicjował król Mohammed VI podczas wizyty w Fezie w kwietniu 2019 roku w ramach programu odnowy i promowania starej mediny. Prace zakończono w marcu 2023 roku.

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