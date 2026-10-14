摩洛哥非斯市开设了摩洛哥犹太文化博物馆，其建设由国家资金资助。这是阿拉伯穆斯林国家首次拨付公共资金建立一座完全致力于犹太文化的博物馆，《耶路撒冷邮报》报道。

占地1700平方米的展览

据摩洛哥国家博物馆基金会介绍，该博物馆占地1700平方米，展示该国犹太人生活和犹太教的历史。馆藏包括仪式和日常用品、考古、民族志及艺术文物、档案材料、珍稀手稿、手工艺品，以及与摩洛哥犹太人2500年历史相关的传统、实践和见证。

展厅讲述了犹太教堂、希伯来语学校和拉比法庭，以及与儿童出生、成年礼、婚礼、葬礼和宗教节日有关的传统。展品包括《托拉》卷轴、祈祷披巾、婚约、割礼椅、婚礼服装和珠宝。

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手工艺与教育空间

展览的独立部分专门介绍传统手工艺：这里复原了珠宝匠作坊，并展示了工具、银饰、纺织品、地区服饰和乐器。馆藏还配有视听和数字装置，并为儿童和学校团体设置了教育活动空间。

建筑立面上设有一块用四种语言书写的黄铜铭文：阿拉伯语、阿马齐格语、希伯来语和法语。摩洛哥犹太社区参与了博物馆的设计，其中包括摩洛哥犹太文化遗产基金会创始人谢尔日·贝尔杜戈。

穆罕默德六世国王于2019年4月访问非斯期间，在修复和推广老麦地那计划框架内启动了博物馆建设。工程于2023年3月完工。

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