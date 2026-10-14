Физик Брайан Кокс получил медаль Стивена Хокинга за популяризацию науки

Британский физик и популяризатор науки Брайан Кокс стал лауреатом медали Стивена Хокинга 2026 года. Награду ему присудили за вклад в распространение научных знаний. Среди лауреатов этого года также оказались режиссёр Ридли Скотт, один из ведущих исследователей искусственного интеллекта Джеффри Хинтон и экипаж космической миссии Artemis II.

Церемония награждения состоялась 2 октября в Королевском астрономическом обществе в Лондоне. Награду Коксу вручили соучредители международного научного фестиваля Starmus — музыкант группы Queen Брайан Мэй и астрофизик Гарик Исраелян.

Медаль была учреждена десять лет назад организаторами Starmus совместно со Стивеном Хокингом. Ею отмечают людей, которые помогают сделать науку понятной и доступной широкой аудитории через телевидение, литературу, кино, музыку и искусство.

Во время церемонии Кокс рассказал, что награда имеет для него особое значение, поскольку он лично присутствовал при её учреждении.

«Для меня большая честь получить медаль Стивена Хокинга 2026 года от Starmus. Это особенно трогательно, ведь десять лет назад я был рядом со Стивеном, когда об учреждении медали объявили впервые», — отметил физик.

Он также подчеркнул важность научных исследований в современном мире.

«Астрономия — древнейшая наука, и я считаю, что в современном разобщённом мире стремление понять Вселенную важнее, чем когда-либо», — сказал Кокс.

Брайан Мэй, в свою очередь, пояснил, что медаль была учреждена для поддержки людей, способных заинтересовать наукой тех, кто не имеет специального образования.

«Медаль Стивена Хокинга возникла из общего убеждения, что наука должна вдохновлять людей далеко за пределами научного сообщества», — отметил музыкант.

За что отметили Брайана Кокса

Брайан Кокс — профессор физики элементарных частиц Манчестерского университета и один из самых известных популяризаторов науки в Великобритании.

Он известен благодаря научно-популярным телесериалам «Вселенная» и «Планеты», а также книгам, в частности «Квантовая Вселенная». Кроме того, физик читает лекции в разных странах мира.

В своих программах и публичных выступлениях Кокс объясняет сложные научные вопросы — от строения материи до происхождения и возможного будущего Вселенной.

В этом году медаль Стивена Хокинга также присудили режиссёру Ридли Скотту, экипажу миссии Artemis II и нобелевскому лауреату Джеффри Гинтону. Отдельную молодежную награду получит 17-летняя Валерия Корралес.

Ранее лауреатами медали Стивена Хокинга становились Дэвид Аттенборо, Нил Деграсс Тайсон, Кристофер Нолан, Ганс Циммер, Брайан Ино и другие известные деятели науки и искусства.

Источник: Euronews.

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