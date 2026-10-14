ЕС планирует предоставить Украине доступ к Starlink, но есть проблемы — Le Monde

Европейский Союз рассматривает возможность подключения Украины к коммерческим мощностям своей защищенной системы спутниковой связи Govsatcom с начала 2027 года с целью снижения зависимости от сети Starlink Илона Маска.

Программа Govsatcom объединяет ресурсы правительственных спутников для обеспечения защищенного канала передачи данных. А вот развертывание полноценного аналога Starlink — собственной европейской защищенной системы спутниковой связи IRIS — планируется завершить к 2029 году. В то же время в Брюсселе выражают сомнения относительно того, смогут ли промежуточные коммерческие решения полноценно заменить возможности системы Starshield — специализированной военной версии сети Starlink, которую в настоящее время используют Силы обороны Украины.

Источник: Le Monde.

Компания SpaceX в ночь на 14 октября ввела ограничение скорости движения терминалов Starlink для военного пакета услуг StarShield. Об этом сообщил специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш, уточнив, что ограничение составляет 100 миль в час (около 161 км/ч). Из-за этого, по словам активиста, волонтера и бывшего советника министра обороны Сергея Стерненко, было сорвано несколько важных миссий. Однако впоследствии лимит снизился еще ниже, до 60–70 км/ч.

На Гуляйпольском направлении подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ночью 14 октября зафиксировали проблемы со связью Starlink из-за ограничения скорости передачи данных. Это повлияло на управление беспилотниками и привело к отмене части боевых миссий.

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