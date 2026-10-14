ЄС планує замінити Україні Starlink, але є проблеми – Le Monde

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Європейський Союз розглядає можливість підключення України до комерційних потужностей своєї захищеної системи супутникового зв'язку Govsatcom з початку 2027 року для зменшення залежності від мережі Starlink Ілона Маска.

Програма Govsatcom об'єднує ресурси урядових супутників для забезпечення захищеного каналу передачі даних. А от розгортання повноцінного аналога Starlink – власної європейської захищеної системи супутникового зв’язку IRIS – планують завершити до 2029 року. Водночас у Брюсселі висловлюють сумніви щодо того, чи зможуть проміжні комерційні рішення повноцінно замінити можливості системи Starshield — спеціалізованої військової версії мережі Starlink, яку наразі застосовують Сили оборони України.

Джерело: Le Monde.

Компанія SpaceX у ніч на 14 жовтня запровадила обмеження швидкості руху терміналів Starlink для військового пакета послуг StarShield. Про це повідомив фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш, уточнивши, що ліміт становить 100 миль на годину (близько 161 км/год). Через це, за словами активіста, волонтера та колишнього радника міністра оборони Сергія Стерненка, було зірвано кілька важливих місій. Однак зродом ліміт впав ще нижче, до 60-70 км/год.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ уночі 14 жовтня зафіксували проблеми зі зв’язком Starlink через обмеження швидкості передавання даних. Це вплинуло на керування безпілотниками та призвело до скасування частини бойових місій.

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