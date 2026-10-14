В Стамбуле из-за сильных ливней закрыли школы и запретили движение мотоциклов

В Стамбуле из-за сильных ливней в четверг, 15 октября, приостановят занятия во всех государственных и частных учебных заведениях. Также в городе запретили выезд на дороги мотоциклов и других двухколесных транспортных средств.

Ограничения ввели из-за неблагоприятных погодных условий.

«Во всех государственных и частных учебных заведениях провинции очное обучение приостановлено на один день — в четверг, 15 октября 2026 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, для смягчения последствий интенсивных осадков власти приняли ряд мер.

«Выезд на дороги мотоциклов и аналогичных двухколесных транспортных средств запрещен с 21:00 среды, 14 октября, до отдельного распоряжения», — заявили в администрации.

Также 15 октября административный отпуск будет предоставлен работникам государственных учреждений с инвалидностью, беременным, ветеранам, в частности ветеранам с инвалидностью, и работницам с детьми в возрасте до восьми лет.

Об этом сообщила администрация провинции Стамбул.

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