Маск объяснил, кто контролирует ограничения Starlink в Украине

Американский предприниматель Илон Маск объяснил, кто принимает решения об использовании военной спутниковой системы Starshield. Его заявление прозвучало после сообщений о перебоях со связью во время работы украинских беспилотников.

По словам Маска, Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем. Решения об ограничениях в использовании системы принимают американские военные и президент США.

Федоров сообщил о восстановлении связи

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров написал в соцсети X, что связь Starlink восстанавливается на скорости до 160 км/ч. В то же время он подчеркнул, что полная отмена скоростного ограничения Starshield остается критически важной для обороны Украины. Федоров поблагодарил Маска и выразил надежду на его дальнейшую поддержку.

В посте Федоров не утверждает, что все ограничения уже сняты. Он сообщает о восстановлении связи на скорости до 160 км/ч, при этом отдельно подчеркивая необходимость полностью снять ограничения Starshield.

Что ответил Маск

В ответ на обсуждение ситуации Маск объяснил разницу между Starlink и Starshield. По его словам, Starshield принадлежит правительству США и контролируется им. Любые ограничения по скорости или использованию этой системы определяют американские военные и, в конечном итоге, президент США.

Маск также подчеркнул, что Starlink — это коммерческий сервис спутникового интернета, принадлежащий SpaceX и контролируемый компанией. Он заявил, что сервис предназначен для гражданского использования и оборонных задач, а его применение для наступательных военных операций было бы неуместным для коммерческой компании.

Starshield — отдельная система военного назначения. В то же время в посте Маска нет прямого объяснения, кто принял конкретное решение о скоростных ограничениях, повлиявших на работу украинских беспилотников. Поэтому его заявление о контроле правительства США над Starshield не стоит трактовать как подтверждение того, что именно он лично ввел ограничения для Starlink.

Как ограничения повлияли на работу беспилотников

В ночь на 14 октября украинские военные сообщили о перебоях со спутниковой связью во время полета беспилотников. Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш» и назначенный внештатным советником президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны, сообщил об ограничении скорости для военных терминалов на уровне 100 миль в час — примерно 161 км/ч. По его словам, украинские военные не получили предупреждения об изменениях.

В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск сообщили, что связь с беспилотниками могла пропадать на 10–20 секунд даже во время движения со скоростью 110–120 км/ч. Перебои затрудняли управление аппаратами, а на Гуляйпольском направлении часть миссий пришлось отменить.

О проблемах также писало агентство Reuters. По его данным, ограничения затруднили выполнение украинскими военными задач с применением беспилотников. Подробнее о последствиях перебоев со связью на фронте сообщал «Главком».

Starlink стал важным средством связи для украинских военных после полномасштабного вторжения России. Терминалы позволяют передавать данные и поддерживать связь там, где обычные сети недоступны или работают нестабильно. Поэтому изменения в работе спутникового сервиса могут напрямую влиять на выполнение военных задач.

Об этом сообщается со ссылкой на пост Маска в соцсети X.

Федоров сообщил о частичном возобновлении работы Starlink для военных.

Компания SpaceX в ночь на 14 октября ввела ограничение скорости движения терминалов Starlink для военного пакета услуг StarShield. Об этом сообщил специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш, уточнив, что лимит составляет 100 миль в час (около 161 км/ч). Из-за этого, по словам активиста, волонтера и бывшего советника министра обороны Сергея Стерненко, было сорвано несколько важных миссий. Однако впоследствии лимит снизился еще ниже, до 60–70 км/ч.

На Гуляйпольском направлении подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ночью 14 октября зафиксировали проблемы со связью Starlink из-за ограничения скорости передачи данных. Это повлияло на управление беспилотниками и привело к отмене части боевых миссий.

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