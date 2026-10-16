В Ватикане папа Лев XIV в воскресенье впервые после операции публично возглавит молитву «Ангел Господень». По сообщению Ватикана, состояние понтифика улучшается: он самостоятельно выполняет повседневные дела. Об этом сообщает RMF24.

Результаты обследований

Улучшение состояния здоровья Льва XIV, по данным Ватикана, подтвердили анализы крови и рентгенография грудной клетки, проведённые в этот день. Во время операции папе удалили нижнюю долю правого лёгкого.

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Образование в лёгком обнаружили во время планового обследования. О том, что ему необходима операция, преемник Франциска сообщил верующим в прошлое воскресенье.

Запланированный визит

В Ватикане также заявили, что продолжается подготовка к запланированной на ноябрь поездке папы в Южную Америку. Воскресная молитва станет его первой публичной активностью такого типа после операции.

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