Папа Лев XIV впервые после операции публично возглавит молитву в воскресенье — RMF24
В Ватикане папа Лев XIV в воскресенье впервые после операции публично возглавит молитву «Ангел Господень». По сообщению Ватикана, состояние понтифика улучшается: он самостоятельно выполняет повседневные дела. Об этом сообщает RMF24.
Результаты обследований
Улучшение состояния здоровья Льва XIV, по данным Ватикана, подтвердили анализы крови и рентгенография грудной клетки, проведённые в этот день. Во время операции папе удалили нижнюю долю правого лёгкого.
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Образование в лёгком обнаружили во время планового обследования. О том, что ему необходима операция, преемник Франциска сообщил верующим в прошлое воскресенье.
Запланированный визит
В Ватикане также заявили, что продолжается подготовка к запланированной на ноябрь поездке папы в Южную Америку. Воскресная молитва станет его первой публичной активностью такого типа после операции.