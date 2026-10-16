W Watykanie papież Leon XIV w niedzielę po raz pierwszy po operacji publicznie poprowadzi modlitwę „Anioł Pański”. Według Watykanu stan zdrowia pontyfika się poprawia: samodzielnie wykonuje codzienne czynności. Poinformował o tym RMF24.

Wyniki badań

Poprawę stanu zdrowia Leona XIV, według Watykanu, potwierdziły badania krwi i zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykonane tego dnia. Podczas operacji papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca.

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Zmianę w płucu wykryto podczas rutynowego badania. Następca Franciszka poinformował wiernych w minioną niedzielę, że potrzebuje operacji.

Planowana wizyta

W Watykanie oświadczono również, że trwają przygotowania do zaplanowanej na listopad podróży papieża do Ameryki Południowej. Niedzielna modlitwa będzie jego pierwszą publiczną aktywnością tego typu po operacji.

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