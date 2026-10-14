Raytheon модернизирует терминалы стратегической связи армии США

Военно-воздушные силы США заключили контракт с компанией Raytheon на модернизацию стратегических терминалов военной связи и возобновление их производства.

На начальном этапе на выполнение соглашения выделено 800 тыс. долларов. Общая предельная стоимость контракта составляет 8 млрд долларов.

Контракт будет действовать до 12 октября 2036 года. За его выполнение отвечает Центр ядерного вооружения Военно-воздушных сил США, расположенный на авиабазе Ганском в штате Массачусетс.

По данным The Defence Blog, одним из ключевых направлений работы Raytheon для этого центра является программа FAB-T (Family of Advanced Beyond-Line-of-Sight Terminals).

Она предусматривает создание систем, обеспечивающих защищенную связь между военными самолетами, наземными командными пунктами и военными спутниками.

Система может работать даже в условиях радиоэлектронных помех и ядерного воздействия. Ее используют для передачи важных сообщений, предупреждений об атаках и приказов, связанных с применением ядерного оружия.

В 2014 году Raytheon переняла программу FAB-T у Boeing. Изначально планировалось изготовить 61 наземный и 23 воздушных терминала.

Новый контракт продолжает сотрудничество Raytheon с Военно-воздушными силами США в сфере защищенной военной связи.

Спутниковая система AEHF

В марте компания также получила дополнение к контракту на сумму $2,01 млрд, предусматривающее поддержку терминалов спутниковой системы Advanced Extremely High Frequency (AEHF).

Терминалы AEHF — это наземные и мобильные средства связи, обеспечивающие взаимодействие военных со спутниковой группировкой AEHF. Система предназначена для надежной и устойчивой к помехам связи стратегических и тактических сил.

Спутники AEHF работают в диапазоне чрезвычайно высоких частот (EHF) и обладают усовершенствованными средствами защиты от помех, низкой вероятностью перехвата сигнала и защищенным шифрованием. Эти характеристики делают систему критически важной для обеспечения ядерного командования, управления и связи, а также защищенной связи с развернутыми воинскими подразделениями.

Об этом сообщил Пентагон. Контракт был заключен без проведения конкурсного отбора.

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