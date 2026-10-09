Raytheon отримала контракт до $6,3 млрд на виробництво SM-3 — Breaking Defense

Пентагон США повідомив, що компанія Raytheon отримала багаторічний контракт на виробництво ракет-перехоплювачів Standard Missile-3 Block IB вартістю до 6,3 млрд доларів. Про це повідомляє Breaking Defense.

П’ятирічна базова угода

Базова вартість контракту, розрахованого на п’ять років, становить 4,4 млрд доларів. Документ також передбачає опціони приблизно на 2 млрд доларів для закупівлі додаткових ракет упродовж ще двох років. Кількість ракет, передбачених угодою, Пентагон не уточнив.

Заступник міністра оборони США із закупівель та матеріально-технічного забезпечення Майкл Даффі заявив, що угода має забезпечити прогнозованість виробництва для оборонно-промислової бази, усунути вузькі місця у виробництві компонентів і гарантувати військовим наявність потрібних перехоплювачів.

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Поповнення запасів перехоплювачів

Пентагон відносить SM-3 Block IB до критично важливих боєприпасів, виробництво яких прагне наростити якомога швидше. За даними Raytheon, ракети можуть запускатися з кораблів і наземних установок та призначені для перехоплення балістичних ракет малої і середньої дальності на середній ділянці траєкторії польоту.

Президент Raytheon Філ Джаспер зазначив, що контракт має допомогти поповнювати запаси перехоплювачів і реагувати на загрози, з якими стикаються ВМС США, Агентство протиракетної оборони та їхні партнери. Контрактним органом у цій угоді виступило Агентство протиракетної оборони США.

У лютому Міністерство оборони США та Raytheon уклали рамкову угоду, яка мала підготувати підґрунтя для нинішнього багаторічного контракту. Останнім часом уряд США також уклав із підрозділом RTX угоди щодо прискорення виробництва ракет SM-6, крилатих ракет Tomahawk та ракет класу «повітря—повітря» AMRAAM.

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