Пентагон США сообщил, что компания Raytheon получила многолетний контракт на производство ракет-перехватчиков Standard Missile-3 Block IB стоимостью до 6,3 млрд долларов. Об этом сообщает Breaking Defense.

Пятилетнее базовое соглашение

Базовая стоимость контракта, рассчитанного на пять лет, составляет 4,4 млрд долларов. Документ также предусматривает опционы примерно на 2 млрд долларов для закупки дополнительных ракет в течение еще двух лет. Количество ракет, предусмотренных соглашением, Пентагон не уточнил.

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Майкл Даффи заявил, что соглашение должно обеспечить предсказуемость производства для оборонно-промышленной базы, устранить узкие места в производстве компонентов и гарантировать военным наличие необходимых перехватчиков.

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Пополнение запасов перехватчиков

Пентагон относит SM-3 Block IB к критически важным боеприпасам, производство которых стремится нарастить как можно быстрее. По данным Raytheon, ракеты могут запускаться с кораблей и наземных установок и предназначены для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на среднем участке траектории полета.

Президент Raytheon Фил Джаспер отметил, что контракт должен помочь пополнять запасы перехватчиков и реагировать на угрозы, с которыми сталкиваются ВМС США, Агентство противоракетной обороны и их партнеры. Контрактным органом в этом соглашении выступило Агентство противоракетной обороны США.

В феврале Министерство обороны США и Raytheon заключили рамочное соглашение, которое должно было подготовить основу для нынешнего многолетнего контракта. В последнее время правительство США также заключило с подразделением RTX соглашения об ускорении производства ракет SM-6, крылатых ракет Tomahawk и ракет класса «воздух—воздух» AMRAAM.

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